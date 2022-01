Verkehr : Fußgänger zuerst

Diese Ampel ist eine echte Ausnahme: Sie zeigt immer Grün für Leute, die zu Fuß über die Straße wollen. Nur wenn sich ein Auto nähert, schaltet die Ampel für Fußgänger auf Rot.

Normal ist dagegen: An der Ampel drücken und warten, bis man als Fußgänger oder mit dem Rad bei Grün weiter darf. Manchmal braucht man dafür echt Geduld! Die Stadt Karlsruhe in Süddeutschland testet gerade an zwei Stellen, ob es auch anders als normal geht. Diese Fußgänger-Ampeln zeigen erst dann Rot, wenn wirklich ein Auto angefahren kommt. Das regel...

