Leute : Früher Kandidat, heute Coach

Auch für Promis wie Nico Santos läuft nicht immer alles perfekt. Heute ist der Sänger 28 Jahre alt und hat viele Fans. Anfangs ging aber auch mal etwas schief, zum Beispiel in einer Casting-Show. «Als 19-Jähriger hatte ich mich einmal bei einer solchen Show beworben, bin aber leider nicht weit gekommen», erzählte der Sänger jetzt.

Mittlerweile ist Nico Santos regelmäßig in einer Casting-Show zu sehen. Bei «The Voice of Germany» tritt er aber nicht als Kandidat an. Er gibt den Sängerinnen und Sängern als Coach Tipps. Außerdem reist er natürlich mit seiner eigenen Musik durch die Gegend. Im Oktober und November gibt Nico Santos jede Menge Konzerte in Deutschland. Wegen Corona war...

