Wahlen : Früher abstimmen?

Eine Menge Dinge sind erst erlaubt, wenn man 18 ist. Das gilt meistens auch für Wahlen in Deutschland: Abstimmen dürfen in der Regel nur Erwachsene. So wird es auch am Sonntag bei den Wahlen zu den Landtagen in den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sein.

Manche Leute finden aber, auch Jugendliche ab 16 sollten über politische Fragen mitentscheiden. In einigen Fällen gibt es das auch schon. Schließlich sind auch junge Menschen häufig direkt von politischen Entscheidungen betroffen. Eine Umfrage unter 16- bis 19-Jährigen hat aber nun ergeben: Nur knapp die Hälfte von ihnen ist für ein Wahlalter schon ab...

