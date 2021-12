Gesellschaft : Fröhlich ins nächste Jahr

Du bist aber optimistisch! So einen Satz sagt man zu Menschen, die besonders zuversichtlich sind. Diese Menschen erwarten von der Zukunft eher Gutes als Schlechtes. Wer optimistisch ist, vertraut zum Beispiel bei Problemen darauf, eine gute Lösung zu finden.

Optimistisch zu sein, ist in Corona-Zeiten nicht immer einfach. Denn vieles ist ungewiss: Wie viele Menschen stecken sich in Zukunft mit dem Virus an? Bleiben die Schulen geöffnet? Aber: Trotz dieser Unsicherheiten blickt mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland optimistisch aufs kommende Jahr. Das hat eine Umfrage ergeben. Die Menschen sagten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.