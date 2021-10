Denkmäler : Freie Sicht auf den Dom

Schnell die Kamera oder das Handy aus der Tasche geholt. Nach oben gerichtet und abgedrückt. So etwas machen Menschen rund um den Kölner Dom ständig. Das große Kirchengebäude ist wohl das am meisten fotografierte Gebäude in der Stadt.

Seit Donnerstag sieht der Dom auf den Fotos etwas anders aus. An dem Tag wurde mit Hilfe eines Krans ein Gerüst abgebaut. Nun ist der Dom endlich wieder ohne Baugerüst zu sehen. Das ist das erste Mal seit zehn Jahren. In den kommenden Tagen werden also sicherlich nicht nur Besucherinnen und Besucher der Stadt ein Foto des Kölner Doms machen, sondern a...

