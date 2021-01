Rodeln : Frauen besonders erfolgreich bei der Rodel-Weltmeisterschaft

Wenn genug Schnee liegt, macht es viel Spaß, Schlitten zu fahren. Ähnlich ist auch eine Sportart, die professionell ausgeübt wird: Rennrodeln. Dabei geht es aber ziemlich rasant zu. Die Rodler liegen auf ihren Schlitten und rasen mit ihnen in einem Eiskanal durch steile Kurven. Im Liegen sind sie schneller als im Sitzen.

Auch in diesem Jahr gibt es eine Rennrodel-Weltmeisterschaft. Sie wird am Königssee in Bayern ausgetragen. Sportler und Sportlerinnen aus Deutschland sind dabei. Frauen und Männer treten getrennt an. Die deutschen Rodlerinnen waren am ersten Tag der WM ...

