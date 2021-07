Wetter : Flug nach der Flut

Dieser Flieger hat eine wichtige Aufgabe: Er macht von unübersichtlichen Gebieten Luftaufnahmen. Dafür wird am Rumpf des Flugzeuges ein Behälter mit schwenkbaren Kameras befestigt.

Die Technik dieser Kameras ist sehr gut. Sie ist viel besser als etwa bei einer Drohne. Die Kameras können genaue Bilder aus bis zu 5000 Metern Höhe machen, und zwar am Tag und in der Nacht. Sie fotografieren Dinge, die sich bewegen und feste Ziele wie Gebäude. Die sogenannten Eurofighter gehören der Bundeswehr. Am Donnerstag sind zwei dieser Flieger ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.