Migration : Flüchten vor Gewalt und Hunger

Wir müssen wegbleiben von Zuhause! Das ist ein schlimmer Satz. Aber er gilt für Millionen Menschen auf der Welt. Sie sind aus ihrer Heimat geflüchtet. Denn dort war es zu gefährlich geworden, vielleicht weil Krieg herrscht. Manchmal vertreibt auch der Mangel an Nahrung die Menschen.

Im vergangenen Jahr waren deshalb mehr als 80 Millionen Menschen auf der Flucht. Das sind so viele, wie insgesamt in Deutschland leben! Am Freitag berichtete das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen darüber. Diese Organisation versucht, Menschen auf der ganzen Welt zu helfen. Die Fachleute sagten: Die Zahl der Flüchtenden sei sogar noch größer ...

