Forschung : Fliegend die Sonne beobachten

Die Sonne mit einem fliegenden Teleskop beobachten: Das haben Forscher am Donnerstag in Göttingen getestet. Das ist eine Stadt im Bundesland Niedersachsen.

Das Labor mit dem Teleskop ist sieben Meter hoch und heißt «Sunrise III». Diesmal schwebte es knapp über dem Boden an einem Kran. Doch bald soll es der Sonne ein Stück näher kommen. Denn im Frühsommer 2022 soll das Sonnenteleskop über dem Polarkreis schweben, befestigt an einem Heliumballon. Die Forscher können so eine Woche lang das Magnetfeld der So...

