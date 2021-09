Tiere : Fette Bären mit fetten Bäuchen

Wer ist der fetteste Bär? Diese Frage stellt ein Nationalpark in Alaska im Norden der USA einmal im Jahr. Besucher und Bärenfans können im Internet täglich dazu abstimmen.

Zwölf Kandidaten gab es in diesem Jahr. In der ersten Stichwahl am Mittwoch sind bereits «Popeye» und «Holly» ausgeschieden. Bärin Holly gewann 2019 den Titel. Doch die Konkurrenten bekamen diesmal mehr Stimmen und rückten so in die nächste Runde. Mit der Aktion will der Park auf die Lebensweise der Bären hinweisen. Die Tiere müssen sich Fettpolster a...

