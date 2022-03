Schleswig-holstein : Fellwechsel-Zeit bei den Kegelrobben

Hunderte Kegelrobben liegen am Strand der Insel Helgoland dicht an dicht. So viele auf einmal kann man nur in bestimmten Monaten beobachten. Wenn die Tiere ihr Fell wechseln, zum Beispiel. Jetzt ist Fellwechsel-Zeit.

Etwa zwei Wochen braucht eine Kegelrobbe, um ihr Fell zu wechseln. Dabei liegt sie viel am Strand herum, um Energie zu sparen. „Um die Augen rum und auf der Stirn sieht man schon etwas helleres Fell“, sagt eine Expertin über eine Kegelrobbe. Sie beobachtet die Tiere durch ein Fernglas. Immer wieder ist ein helles Geheul zu hören. „Die sind alle nicht n...

