Literatur : Feiertag für Weltraum-Fans

Ein Raumschiff fliegt kreuz und quer durch den Weltraum, um neue Planeten und Lebensformen zu entdecken. So etwas gibt es nicht wirklich. Aus Kino und Fernsehen hingegen kennen wir das schon lange.

Die Weltraum-Forschenden der Serie Star Trek zum Beispiel reisen schon seit 55 Jahren durchs All. Und bis heute haben sie jede Menge Fans. Es gibt sogar einen eigenen Feiertag: den «Star Trek Tag» am 8. September. An diesem Datum im Jahr 1966 lief Star Trek zum ersten Mal im Fernsehen. Seitdem begeistert die Serie ihre Zuschauer mit Ideen, wie die Zuku...

