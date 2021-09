Wissenschaft : Fast davon geschwebt

Wenn im All ein Kabel verlegt werden soll, kann das einige Stunden dauern. So war das auch am Wochenende, als zwei Raumfahrer einen Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS hatten.

Für so eine Arbeit müssen die Raumfahrer die ISS verlassen. Dazu klettern sie in klobige Raumanzüge. Schnell bewegen können sie sich so nicht. Hinzu kommt: Sie sind schwerelos. So zu arbeiten ist echt eine Herausforderung. Beinahe wäre bei dem Einsatz draußen im All dann ein Teil davon geschwebt. Doch der russische Raumfahrer Pjotr Dubrow reagierte sof...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.