Fußball : Fans vergessen Abstand und Maske

Die Fans jubeln und singen und liegen sich in den Armen. Und das sowohl in den Stadien als auch auf den Straßen. Wer die Fußball-Europameisterschaft im Fernsehen verfolgt, sieht ständig Leute, die weder Abstand halten noch eine Maske tragen.

Doch so schön es ist, dass es wieder Publikum im Stadion gibt: Die Corona-Regeln gelten immer noch. Es sieht aber so aus, als geraten die Regeln in Vergessenheit, wenn es Tore zu bejubeln gibt. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien zeigten sich wegen der Regeln uneinsichtig. Als der Stadionsprecher beim Spiel von Italien gegen Wales auf di...

