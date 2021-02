Gesundheit : Fachmann: Nicht die Zeit für gelockerte Regeln

Ein bisschen hatten wir uns schon daran gewöhnt: In Deutschland sank die Zahl der Menschen, die sich neu mit dem Coronavirus ansteckten. So war es in den letzten paar Wochen. Die vielen Maßnahmen schienen also zu wirken.

Doch nun kommen wieder Tage dazu, an denen die Zahlen etwas steigen. Der Mediziner Frank Ulrich Montgomery hat deshalb gewarnt. «Wer in Zeiten steigender R-Werte über Lockerungen spricht, handelt absolut unverantwortlich.» Er will die strengen Regeln als...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.