Freizeit : Fabelhafte Fabelwesen

Im Kurpark in der Stadt Boltenhagen geht es normalerweise so zu, wie sich das für einen Park gehört: Menschen gehen zwischen Beeten, Bäumen und Wiesen spazieren oder sie setzen sich vielleicht auf eine Bank. Doch am Wochenende schwirrten plötzlich jede Menge Fabelwesen dort umher!

Die menschlichen Wesen waren für ihren Auftritt aufwendig geschminkt und hergerichtet worden. Sie bekamen zum Beispiel lange Ohren, Schnauzen oder bunte Riesenwimpern. Die Stadt Boltenhagen liegt an der Ostsee. Im Park, auf der Promenade und auf dem Strand zeigten die Fabelwesen ihr Können, als Musiker und Akrobaten etwa....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.