Fernsehen : Es lohnt sich, eine zweite Chance zu geben

Im Film «Geist im Glas» befreit das Mädchen Sophia aus Versehen einen Geist aus einem Glas. Doch der hat nichts Gutes im Sinn! Kann Sophia ihn aufhalten?

Weihnachtszeit ist Märchenzeit! Ob in Büchern, als Hörspiel oder im Fernsehen. Die alten Geschichten sind beliebt. Am ersten Weihnachtsfeiertag kannst du dir sogar einen neuen Märchenfilm ansehen. «Der Geist im Glas» läuft um 14.20 Uhr in der ARD. Wir haben mit der Hauptdarstellerin Sofie Eifertinger gesprochen. Sie spielt die Sophia und erzählt, welch...

