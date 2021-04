Gesundheit : «Es geht in die richtige Richtung»

Es gibt Grund zur Hoffnung: Die Corona-Lage scheint sich in Deutschland etwas zu verbessern. Vor allem die Impfungen spielen dabei eine wichtige Rolle.

Gute Nachrichten sind in Corona-Zeiten eher die Ausnahme. Zumindest haben viele Leute dieses Gefühl seit Längerem. Einige Zahlen und Infos in dieser Woche machten aber mal wieder ein bisschen Hoffnung. Seit einigen Tagen scheinen sich nicht mehr ganz so viele Menschen mit dem Coronavirus anzustecken wie zuletzt. Oft ist dabei von einer bestimmten Zahl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.