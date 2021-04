Fußball : Erstes Bundesliga-Tor mit 19 Jahren

Das erste Tor in der Bundesliga ist für jeden Fußballer besonders. Das hat am Wochenende auch Ansgar Knauff gemerkt. Der Spieler ist 19 Jahre alt und spielt für Borussia Dortmund. Am Samstag erzielte er sein erstes Tor in der Bundesliga.

Es war sogar ein sehr wichtiges Tor: Durch den Treffer gewann Dortmund mit 3:2 gegen den VfB Stuttgart. «Für Ansgar ist das heute ein großer Tag», sagte sein Mitspieler Thomas Delaney. Durch den Sieg können die Dortmunder noch hoffen, am Ende der Saison unter den besten vier Teams der Liga zu sein. Dann dürfte Dortmund erneut in der Champions League (g...

