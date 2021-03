Wissenschaft : Ersatzfamilie für Affen-Kinder

Unter Menschen gibt es so etwas häufig: Ein Paar nimmt ein Kind anderer Eltern bei sich auf. Man spricht von adoptierten Kindern oder Pflegekindern. Etwas Ähnliches haben Forscher jetzt auch bei Affen in Afrika beobachtet. In dem Land Kongo nahmen zwei Affen-Weibchen zwei fremde Junge bei sich auf.

Die beobachteten Affen heißen Bonobos. Sie gehören zu den engsten Verwandten von uns Menschen und leben in größeren Gruppen zusammen. Dass Bonobos Junge adoptieren, ist an sich gar nicht so ungewöhnlich. Normalerweise sind das aber Junge aus der eigenen Gruppe. Die Adoptiv-Mama sei also meist mit dem Affen-Kind verwandt, erklärt eine Forscherin. Oder ...

