Fußball : Er hat gefehlt

Mehrere Wochen konnte Erling Haaland nicht für seine Mannschaft antreten. Als er am Wochenende wieder fit war, wurde er mitten in der zweiten Halbzeit des Fußballspiels eingewechselt. Und sofort legte er los! Nach nur acht Minuten schoss er ein Tor für Borussia Dortmund! Am Ende gewann sein Team mit 3:1 gegen Wolfsburg.

Sein Trainer Marco Rose meinte danach: Es macht einen Unterschied, ob er auf dem Platz steht oder nicht. Er kann Spiele entscheiden. Auch Erling Haalands Teamkollege Julian Brandt meinte: «Er gibt uns Energie. Wenn er reinkommt, sind die Zuschauer sofort da, das macht auch mit der Mannschaft etwas. Man hat in den letzten Wochen gemerkt, dass er uns gef...

