Vulkane : Er gibt endlich Ruhe

Kathrin Gouffran hatte nicht viel Zeit. Als der Vulkan auf der spanischen Insel La Palma Lava spuckte, musste sie ihr Haus schnell verlassen. Auch als sie zwei Tage später noch einmal zurückkommen durfte, musste es schnell gehen. «Ich hatte zehn Minuten Zeit», erzählt die Frau. Sie kommt ursprünglich aus Deutschland, lebt aber schon lange auf La Palma. Die Insel liegt im Atlantik vor der Westküste Afrikas.

Das alles passierte im September, als der Vulkan-Ausbruch begann. Drei Monate lang dauerte er an. Nun aber gab es für Kathrin Gouffran und die vielen anderen Menschen auf der Insel gute Nachrichten. Am ersten Weihnachtstag verkündeten Fachleute: Der Ausbruch ist vorbei. Der Vulkan sei zur Ruhe gekommen. Das Haus, in dem Kathrin Gouffran und ihre Toch...

