Raumfahrt : Entspannt vor dem Start ins All

Jahrelang hat er darauf gewartet und dafür trainiert. Nun geht es für den deutschen Astronauten Matthias Maurer endlich los. Am Sonntag soll er ins Weltall reisen, zur Raumstation ISS. Aufgeregt schien er deshalb zumindest am Freitag aber nicht zu sein. «Wir sind alle extrem ruhig, ganz entspannt», sagte Matthias Maurer. «Erstaunlicherweise.»

Eine Trägerrakete wird am Sonntag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral starten. Der liegt in Florida in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Rakete bringt das Raumschiff ins All. An Bord sein werden neben Matthias Maurer noch drei weitere Astronauten aus den Vereinigten Staaten von Amerika, zwei Männer und eine Frau. Wenn das Raumschiff eine stabile...

