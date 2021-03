Ski nordisch : «Eine saugeile WM»

Als Kind lernte er in dem kleinen Ort das Skispringen. Nun holte der Skispringer Karl Geiger in Oberstdorf im Bundesland Bayern gleich mehrere WM-Medaillen. In den vergangenen zwei Wochen wurden hier die Weltmeisterschaften in verschiedenen Wintersportarten ausgetragen. Man sagt dazu: Nordische Ski-WM.

Auch Skispringen gehörte zum Programm. «Eine Heim-WM ist immer etwas Besonderes», sagte Karl Geiger. Am Samstag holte er mit der deutschen Mannschaft Gold, seine vierte Medaille bei den Wettkämpfen. Das hat schon lange kein deutscher Skispringer mehr geschafft. Auch mit der Mixed-Mannschaft hatte Karl Geiger Gold gewonnen. Diese Mannschaften bestehen ...

