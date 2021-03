Fußball : Eine Saison zum Vergessen

Diese Saison würden die Fußball-Fans des FC Schalke wohl am liebsten schon jetzt vergessen. Vor nicht allzu langer Zeit gehörten die Schalker noch zu den besseren Teams der Liga. Doch in diesem Jahr steht die Mannschaft abgeschlagen auf dem letzten Platz.

In 25 Spielen sammelte Schalke gerade ein mal zehn Punkte. Mittlerweile versucht schon der fünfte Trainer in dieser Saison, die Lage zu verbessern. Bisher vergeblich! Am Samstag verlor Schalke mit 0:5 gegen den VfL Wolfsburg. Das Ergebnis passt zur gesamten Saison. Die Schalker schossen bislang insgesamt nur 16 Tore. Der Wolfsburger Stürmer Wout Wegho...

