Extremismus : Eine Kette mit Bedeutung

Ein Stern aus zwei übereinander gelegten Dreiecken: So sieht der Davidstern aus. Er ist ein Zeichen für den jüdischen Glauben. Der Musiker Gil Ofarim ist Jude. Deshalb trug er eine Kette mit dem Davidstern, als er am Montag in der Stadt Leipzig ein Hotelzimmer beziehen wollte. Doch später berichtete Gil Ofarim: Ein Mitarbeiter des Hotels habe ihn aufgefordert, die Kette abzunehmen.

Viele Menschen waren geschockt und wütend. Sie werfen dem Hotel-Mitarbeiter vor, aus Hass auf Juden gehandelt zu haben. Einen solchen Hass nennt man auch Antisemitismus. Das bedeutet: Jemand behauptet schlechte Dinge über Juden und verachtet sie, nur weil sie dem jüdischen Volk oder der jüdischen Religion angehören. Hass gegen Juden führte in Deutschla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.