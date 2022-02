Konflikte : Eine Demo mit bunten Kostümen

Bunt und laut ging es am Montag in der Stadt Köln zu. Tausende Menschen hatten tolle Kostüme an und zogen durch die Stadt. So weit, so normal. Denn am Rosenmontag wird in Köln stets Karneval gefeiert. Doch an diesem Montag war einiges anders.

Viele Karnevalisten hatten sich blau-gelbe Fahnen umgehängt. Andere schminkten sich in Blau und Gelb. Das sind die Farben des Landes Ukraine. Das osteuropäische Land wird gerade von Russland angegriffen. Die Karnevalisten wünschen sich Frieden für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Deswegen veranstalteten sie keinen Rosenmontagsumzug, sondern eine Demonst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.