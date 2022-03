Behindertensport : Ein Zimmer, sechs Medaillen

Bei ihnen sammeln sich immer mehr Medaillen an! Die 15-jährige Linn Kazmaier und die 18-jährige Leonie Walter holen bei den Paralympischen Spielen eine Medaille nach der nächsten. Die beiden jungen Athletinnen übernachten dort in China in einem gemeinsamen Zimmer. Ihre Sammlung bisher: Bronze, Bronze, Bronze, Silber, Silber, Gold.

Die neueste Medaille holte Linn Kazmaier. Sie schaffte es im Langlauf-Sprint am Mittwoch auf den dritten Platz. «Manchmal fühlt es sich schon ein Stück weit surreal an», sagte sie nach dem Rennen. Das Verrückte: Für die beiden Athletinnen sind es die ersten Paralympics überhaupt. Kaum jemand hat damit gerechnet, dass sie überhaupt eine Medaille holen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.