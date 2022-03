Der Kinder-Kinotipp : Ein Wolf und ein Löwe werden Brüder

Um eine ungewöhnliche Freundschaft geht es im neuen Kinofim „Der Wolf und der Löwe“. Die zehnjährige KiWi-Reporterin Léa hat sich den Film angesehen und erzählt euch, wie er ihr gefallen hat.

Ein Wolf und ein Löwe werden Brüder In dem Kinofilm „Der Wolf und der Löwe“ geht es um ein 20-jähriges Mädchen. Sie heißt Alma und lebt im Haus ihres verstorbenen Großvaters. Eines nachts stürzt dort in der Nähe ein Flugzeug ab. Mit an Bord: ein kleiner Löwe, der in einen Zirkus gebracht werden soll. Bei einem Spaziergang am nächsten Tag fällt Alma de...

