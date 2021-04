Computer : Ein Western-Spiel gewinnt

Die Auswahl an Computerspielen ist riesig. Ein gutes Spiel für die ganze Familie zu finden, ist da nicht immer einfach. Eine Jury hat aber jetzt entschieden: «El Hijo - A Wild West Tale» ist so ein Spiel.

Es bekam am Dienstagabend in der Stadt München den Preis als bestes Familienspiel beim deutschen Computerspielpreis. Die Geschichte spielt in einer Umgebung, die an den Wilden Westen in Amerika erinnert. Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle eines sechsjährigen Jungen mit dem Namen El Hijo. Der schleicht durch verschiedene Umgebungen: ein abgelegene...

