Tiere : Ein Uhu-Baby zu Hause

Klein, grau und flauschig, so sehen Uhu-Babys aus. Die Tierpflegerin Jenny Niesters kümmert sich gerade bei sich zu Hause um so einen kleinen Uhu. Sie arbeitet in einer Greifvogel-Station in Nordrhein-Westfalen.

Dort hatte sie bemerkt, dass mehrere Uhu-Babys nicht genug mit Futter versorgt wurden. Dafür ist der Uhu-Vater verantwortlich. Es kann aber passieren, dass der diese Aufgabe nicht richtig erfüllt. Zum Beispiel, wenn die Uhu-Eltern noch jung und unerfahren sind. Jenny Niesters nahm den kleinen Uhu deswegen mit zu sich. Sie füttert ihn, sorgt dafür dass...

