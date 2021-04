Fußball : Ein Tor zu wenig

Vergangenes Jahr holten sie noch den Pokal. Dieses Mal sind die Fußballer des FC Bayern früher aus dem Turnier ausgeschieden. Die Rede ist von der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Im Turnier machen die besten Vereine Europas mit.

Am Dienstag gewannen die Bayern zwar mit 1:0 bei Paris Saint Germain. Das Hinspiel hatten sie aber in München mit 2:3 verloren. In diesem Fall kommt es darauf an, wer mehr Tore im Stadion des Gegners geschossen hat. Paris schoss in München drei Tore, die Bayern in Paris nur eins. Daher ist das Turnier für die Bayern zu Ende. «Die Enttäuschung ist groß...

