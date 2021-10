Tiere : Ein Tag für Lemuren

Klein wie eine Maus oder so schwer wie eine dicke Katze: Lemuren kommen in unterschiedlichen Größen vor. Zu den mehr als 100 verschiedenen Arten gehört zum Beispiel der kleine Mausmaki. Er wiegt weniger als eine Tafel Schokolade. Andere Lemuren werden dagegen einige Kilogramm schwer. Dazu zählen auch die Kattas. Diese Tiere kennst du vielleicht aus dem Zoo. Sie haben schwarz-weiße Ringelschwänze.

Lemuren gehören zu den Feuchtnasenaffen und leben in der Natur in den Regenwäldern Madagaskars und der Komoren. Beides sind Inselstaaten vor der Südostküste Afrikas. Allerdings sind die Tiere bedroht. Denn ihr Lebensraum wird mehr und mehr zerstört. Das hat auch damit zu tun, dass viele Menschen in Madagaskar sehr arm sind. Sie holzen Bäume in den Wäl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.