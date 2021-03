Medien : Ein Star verlässt die Superstars

Immer wieder freche Sprüche. Dafür ist Dieter Bohlen bekannt. Manche Leute finden ihn superwitzig, andere auch mal nervig. Aber auf jeden Fall ist er ein Promi und oft im Fernsehen zu sehen.

Seit vielen Jahren tritt er als Chef der Jury der Show «Deutschland sucht den Superstar» auf. Auch in anderen Sendungen rund um Musik und Talente macht Dieter Bohlen mit. Bei der Suche nach einem Superstar ist er bald aber nicht mehr dabei. Das gab der Sender RTL am Donnerstag bekannt: Dieter Bohlen hört bei DSDS auf, das Finale am 3. April sei die le...

