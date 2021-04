Umweltverschmutzung : Ein See aus Plastik

Müll, wohin das Auge reicht. Leere Plastikflaschen bedecken einen großen Teil des Sees. Gebrauchte Windeln, Schuhe, Reifen, altes Spielzeug, der Anblick ist eklig. Und er macht traurig. Denn früher war der Uru-Uru-See in dem Land Bolivien in Südamerika ein Naturparadies. Rosa Flamingos wateten dort durchs Wasser.

Doch der See leidet schon länger unter der Verschmutzung. Zudem trocknet er mehr und mehr aus. Zu dem ganzen Müll kommen noch giftige Stoffe, die in den See geschwemmt werden. Sie stammen unter anderem von kleinen Bergbau-Unternehmen und von Fabriken in der Stadt Oruro. Die liegt nördlich des Sees. Auch große Mengen des Abfalls kommen aus der Stadt übe...

