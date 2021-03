Literatur : Ein Preis zur Erinnerung an Astrid Lindgren

Pippi Langstrumpf, Lotta aus der Krachmacherstraße, Karlsson vom Dach. All diese Figuren hat Astrid Lindgren erfunden. Sie gehört zu den bekanntesten Autorinnen von Kinderbüchern.

Die Frau lebt schon länger nicht mehr. Um an sie zu erinnern, gibt es verschiedenen Preise. Einer ist der Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis. Er wird jedes Jahr verliehen, an Autorinnen und Autoren von Kinderbüchern oder Illustratoren zum Beispiel. Dieses Jahr bekommt ihn der französische Schriftsteller Jean-Claude Mourlevat. Das wurde am Dienstag in der...

