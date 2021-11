Koalition : Ein Plan mit 177 Seiten

Bald hat Deutschland eine neue Regierung. Was die Politikerinnen und Politiker in Zukunft alles ändern wollen, haben sie aufgeschrieben. Hier kommen einige Dinge aus dem Plan.

Eine Regierung muss sich um jede Menge Dinge kümmern: Arbeit, Bildung, Gesundheit, Umwelt, Verkehr und noch vieles mehr. Was zu diesen Themen in den kommenden vier Jahren in Deutschland passieren soll, haben Politikerinnen und Politiker gerade beschlossen. Sie schrieben alles in einen 177 Seiten langen Vertrag. Hier stellen wir dir einige wichtige Punk...

