Gesundheit : Ein märchenhafter Zahnarztbesuch

Was fällt dir ein, wenn du an einen Zahnarztbesuch denkst? Vielleicht eine Ärztin oder ein Arzt im weißen Kittel. Vielleicht denkst du auch an die Geräte, die es im Behandlungszimmer gibt. Aber würdest du auch an die Eiskönigin Elsa oder an Minnie Maus denken? Wohl eher nicht, oder?

In der Nähe von Berlin gibt es tatsächlich eine Zahnärztin, die sich als Königin Elsa verkleidet. Sie trägt eine Krone, ein blaues Kleid und hat blonde Haare wie Elsa. Auch ihre Helferinnen sind verkleidet. Sie tragen zum Beispiel Minnie-Maus-Ohren auf dem Kopf und Feen-Flügel auf dem Rücken. Die ganze Zahnarztpraxis ist wie ein kleines Märchenland dek...

