Schifffahrt : Ein Leuchtturm in Gefahr

Was ist oft rot-weiß gestreift und steht an der Küste? Klar, ein Leuchtturm! Der Leuchtturm Roter Sand steht schon seit 135 Jahren vor der Stadt Bremerhaven in der Nordsee. Fast 80 Jahre lang wies er Schiffen den Weg. Danach wurde das Bauwerk als Denkmal erhalten.

Es handelt sich dabei um eines der ersten Bauwerke, die auf offener See, also im Wasser, gebaut wurden. Der Leuchtturm ist im Meeresgrund verankert. Trotzdem ist er gefährdet. Experten erzählten am Donnerstag, dass der Leuchtturm Roter Sand durch stärkere Sturmfluten und extreme Wellen bedroht ist. Um das Wahrzeichen zu schützen, wurden nun verschieden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.