Fußball : Ein Fußballspiel gegen alte Bekannte

Gut, wenn ein Fußballtrainer die Gegner seiner Mannschaft genau kennt. So wird es am Samstag in der Fußball-Bundesliga sein. Auf dem Spielfeld treffen dann die Teams VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt aufeinander.

Oliver Glasner ist der Trainer von Eintracht Frankfurt. Er kennt aber beide Mannschaften sehr gut. In der vergangenen Saison trainierte er nämlich den VfL Wolfsburg. Das Team erreichte mit ihm sogar die Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Der Trainer rechnet mit einem schweren Spiel für sein jetziges Team. Gleichzeitig freut er sich aber...

