Luftverkehr : Ein Flugzeug auf der Autobahn

Was macht das kleine Flugzeug zwischen den ganzen Autos? Es musste notlanden! Der 18 Jahre alte Pilot hatte Motorprobleme und wollte eigentlich am nächsten Flughafen landen. Doch bis dahin kam das kleine Flugzeug nicht mehr. Das ganze passierte am Montag im Osten des Landes USA.

Reporter berichteten: Der Pilot entdeckte eine Lücke im Verkehr und landete auf einer Autobahnbrücke in der Nähe. «Es war ganz schön gruselig», sagte ein Augenzeuge. Zum Glück wurde niemand bei der Notlandung verletzt....

