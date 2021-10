American Football : Ein Ball im Tausch gegen viele Geschenke

Tom Brady ist der berühmteste Spieler im American Football. Schließlich spielt der Mann schon mehr als 20 Jahre in der Amerikanischen Liga NFL. Dabei hat er so viele Meisterschaften gewonnen und Rekorde aufgestellt wie kein anderer. Am Sonntag kam ein weiterer dazu.

Da warf der Superstar seinen 600. Pass zu einem Touchdown. Nach so einem Pass trägt ein Mitspieler den Ball in die Endzone des Spielfelds und gewinnt sechs Punkte. Selbst für Tom Brady war dieser Rekord eine große Sache. Deshalb wollte er den Ball gern als Erinnerung behalten. Doch den hatte sein Mitspieler in die Zuschauer-Ränge geworfen. Also bot To...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.