Wissenschaft : Ein Asteroid kommt vorbei

Rasend schnell wird er an uns vorbei fliegen. Am Sonntag soll ein ziemlich großer Asteroid der Erde nah kommen. Das teilte die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa mit. Aber keine Sorge! Nah bedeutet in diesem Fall: etwa zwei Millionen Kilometer. Das ist mehr als fünfmal so weit wie die Entfernung von der Erde bis zum Mond.

Asteroiden sind Gesteinsbrocken, die um die Sonne kreisen. Dieser trägt den Namen 2001 FO32. «Wir kennen die Umlaufbahn von 2001 FO32 um die Sonne sehr genau, seit seiner Entdeckung vor 20 Jahren haben wir ihn verfolgt», sagte der Experte Paul Chodas. «Es gibt keine Möglichkeit, dass der Asteroid der Erde näher als zwei Millionen Kilometer kommt.» Die ...

