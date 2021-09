Leichtathletik : Durch die Hauptstadt rennen

Sie liefen durch das Brandenburger Tor und vorbei an der Siegessäule. Doch Zeit für die Sehenswürdigkeiten der Stadt Berlin hatten die Sportlerinnen und Sportler am Sonntag keine. Sie mussten sich auf ihre anstrengende Aufgabe konzentrieren: den Marathon.

In diesem Rennen laufen die Sportlerinnen und Sportler genau 42,195 Kilometer. Beim Marathon in Berlin waren einige Spitzen-Sportler unter den Teilnehmern, zum Beispiel Kenenisa Bekele aus dem afrikanischen Land Äthiopien. Der Mann hat den Berliner Marathon schon zweimal gewonnen. Diesmal aber verpasste er den Sieg und landete auf Platz drei. Am schne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.