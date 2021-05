Fußball : Drei Teams kämpfen gegen den Abstieg

Am Ende wird es noch mal richtig spannend. In der Fußball-Bundesliga kommt es am Samstag zum letzten Spieltag. Der FC Bayern steht zwar schon als Deutscher Meister fest. Doch am unteren Ende der Tabelle geht es um eine wichtige Frage: Wer steigt aus der Liga ab? Drei Mannschaften müssen noch zittern.

ARMINIA BIELEFELD: Die Bielefelder sind erst vor einem Jahr aufgestiegen. Nun stehen sie auf dem 15. Platz. Wenn sie diesen verteidigen, bleiben sie in der Liga. Mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart können sie das selbst schaffen. Ansonsten kommt es darauf an, wie die Mannschaften dahinter spielen. WERDER BREMEN: Die Bremer haben extra fürs letzte S...

