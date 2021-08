Klima : Drei Jahre Schulstreik für das Klima

Skolstrejk För Klimatet. Das ist Schwedisch und steht auf dem bekannten Plakat der Klimaschützerin Greta Thunberg. Was das bedeutet, weiß wohl fast jeder: Schulstreik für das Klima.

Vor drei Jahren demonstrierte Greta Thunberg zum ersten Mal in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Aus ihrem Streik entstand die Organisation Fridays for Future. Viele junge Menschen auf der ganzen Welt fordern seitdem regelmäßig Politikerinnen und Politiker auf, sich endlich um die Klimakrise zu kümmern. Greta Thunberg sagte allerdings am Freitag:...

