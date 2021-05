Fußball : Dortmund und Leipzig stehen im Finale

In der Fußball-Bundesliga gehören sie zu den besten Mannschaften. Nun haben sie es im DFB-Pokal bis ins Finale geschafft: RB Leipzig und Borussia Dortmund.

Am Freitag gewann Leipzig knapp gegen Werder Bremen. Am Samstag legte Dortmund nach und gewann mit 5:0 gegen Holstein Kiel. Die Mannschaft aus Norddeutschland spielt in der zweiten Bundesliga. Im DFB-Pokal spielen Vereine aus verschiedenen deutschen Ligen gegeneinander. Das Finale wird jedes Jahr in der Hauptstadt Berlin ausgetragen. Dortmund hat den ...

