Forschung : Die Welt mit Forschung besser machen

Wie kann man besser das Wetter messen? Wie kann man besser für Sauberkeit sorgen? Wie kann die Feuerwehr besser Feuer löschen? Mit solchen Fragen haben sich Jugendliche beim Wettbewerb «Jugend forscht» beschäftigt.

An über 100 Versuchen haben die jungen Forschenden dabei getüftelt. Die Themen hatten vor allem mit Naturwissenschaften wie Biologie, Physik oder Chemie zu tun. Am Sonntag wurden an die besten Ideen Preise vergeben. Bei der Verleihung erklärte ein Politiker, dass die Erfindungen die Welt ein bisschen besser machen könnten. «Von solchen Ideen hängt uns...

