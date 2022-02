Raumfahrt : Die Raumstation reicht ihm nicht

Ihm bleibt nicht mehr so viel Zeit im All. Der Astronaut Matthias Maurer ist schon seit einigen Monaten auf der Internationalen Raumstation ISS. Im April soll seine Mission dort enden. In einem Interview sagte er: «Das ist unglaublich. Ich bin fast ein bisschen wehmütig.»

Aber freut er sich nicht auch ein bisschen, bald wieder zurück auf der Erde zu sein? «Eigentlich vermisse ich gar nichts so richtig», sagte er. Dabei kann er im All ziemlich viel Gewohntes gar nicht machen. Zum Beispiel gibt es in der Raumstation kein frisches Obst. Das würde er gerne mal wieder essen, sagt er. Er hat aber auch noch einen Wunsch. «Au...

