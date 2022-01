Gesundheit : Die Neue macht sich breit

Es werden mehr und mehr und mehr Fälle: Jeden Tag sind es mehrere Tausend. Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich nun auch in Deutschland schnell aus. Diese Variante war erst Ende November bekannt geworden. Seitdem macht sie sich auf der ganzen Welt breit.

Wie es in Deutschland aussieht, weiß man durch Labor-Untersuchungen. Ein Teil der Tests mit Coronaviren darin wird nämlich noch einmal genauer angeschaut. Die Forschenden gucken dann, welche Virus-Variante sie finden. In der Woche nach Weihnachten war das Ergebnis: Fast in der Hälfte der überprüften Tests handelte es sich um Omikron. Auch die Politik...

